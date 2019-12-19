DYNAM斥逾10億元購飛機再租予Indigo
2019年12月19日 12:06
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DYNAM JAPAN(06889)公布，旗下DAIL於12月18日與Indigo訂立飛機協議。據此，Indigo同意(其中包括)根據原購買合約將其於該飛機的所有權權利轉讓予DAIL，而DAIL同意訂立協議直接向空中巴士(Airbus)購買該飛機。
該飛機的標價約1.295億美元(約10.138億港元)。實際購買價格與標價的差異將主要影響公司未來營運成本內該飛機的減值，相信價格差異整體對公司未來營運成本並無重大影響。
緊隨DAIL收購該飛機後，該飛機將根據租賃協議出租予Indigo。代價將部分以集團內部資源及部分透過與銀行的融資安排撥付。
該交易的代價須於該飛機付運後以現金支付，DAIL預期於2020年2月29日前取得該飛機，並結束該交易。
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