上海實業環境公布3項目業務進展

公司間接持有57.9687%的附屬公司龍江環保集團與蛟河市城市污水處理有限公司簽署蛟河市城市污水處理廠三期擴建委託運營服務協議。蛟河項目位於中國吉林省蛟河市，設計處理規模為每日1.5萬噸，出水標準執行一級A，委託營運服務

費用為每噸1.366元。此外，蛟河三期擴建項目新增蛟河市污水處理廠一、二期污泥脫水系統的擴建及升級改造，新增服務費用為每噸0.136元，設計處理規模為每日2.5萬噸。委託運營服務周期24年。

公司間接持有57.9687%的附屬公司牡丹江龍江環保水務，在中國黑龍江省牡丹江市污水處理廠污泥處理項目，污泥處理價格由每噸335.08元，上調至每噸478.62元，上述費用調整追溯至2018年2月1日起生效。牡丹江污泥項目設計處理規模為每日150噸。

－－－－－－