【高盛推介】資金持續部署平保好倉
2019年12月19日 12:49
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周三(18日)跌約0.2%。周四(19日)早段則高開後1.3%後回落。今年首11個月，四家控股子公司原保險合同保費收入共7,226.74億元人民幣，按年升9.4%。
觀察個股認股證資金流向，可見近日認購證持續獲資金部署，周二(17日)及周三共錄得約1,600萬元資金流入，為同期第三多資金流入的認股證相關資產，僅次騰訊控股及恒指認沽證。牛熊證方面，亦見牛證於周三獲資金轉向部署，錄得約140萬元資金流入。
投資者如計劃部署認購證，可留意價外幅度約3%，年期約兩個月，屬貼價高槓桿的平保購證(11525)，行使價95.05元，2020年2月25日到期，實際槓桿17.6倍。
此外，近日最活躍條款的產品為行使價100元附近，明年3月到期。當中有10隻相近條款產品，投資者可留意當中槓桿最突出的平保購證(14197)，行使價100.11元，2020年3月24日到期，實際槓桿17.8倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意周四新上市的貼價平保牛證(65648)，收回價89.08元，行使價88.48元，換股比率100，槓桿比率20.5倍。
以及可留意收回價稍遠一點的平保牛證(63285)，收回價88.08元，行使價87.48元，換股比率100，槓桿比率16.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
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