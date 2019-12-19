【大行報告】美銀調低中移未來兩年淨利預測
2019年12月19日 13:25
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(中新社圖片)
美銀報告指，中國移動(00941)將於12月底至明年1月初舉行年度工作會議，公司初步計劃2020年目標可獲7,000萬5G用戶，但不欲透過手機補貼來推動上客基礎；該行相信中移5G營銷開支將採取審慎態度。
考慮到公司明年5G用戶7,000萬戶的估算，該行將中移2020及2021年經營收入預測各下調1.8%及上調3.5%，並將明年及後年淨利預測分別下降9.7%及6.6%。
美銀認為，中移在5G服務上將採用2.6GHz頻段，而其4G服務亦大致是在2.6GHz的頻段上營運，預料將有助公司控制5G資本開支在合理水平，估計即使推出5G，其仍能維持穩定的派息。
該行表示，公司在內地高端用戶方面市佔逾50%，可透過5G將流動服務收入增長重回正軌，加上能輕易吸納潛在業務夥伴，且較審慎營銷開支，其資產負債表應較同業好；重申其對「買入」評級，目標價則由102港元下調至92元。
中移股價最新升0.2%，至62.25元。
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