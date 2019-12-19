代理料明年樓價回升　「納米戶」無市場

臨近年尾，業內人士紛紛為樓市「把脈」。利嘉閣地產總裁廖偉強預計，明年樓價將會「噴射式」上升，中小型住宅價格將上漲8至10%，而豪宅則升3至5%；又估計過去半年市場已累積一定購買力，相信隨着社會衝突緩和，明年農曆新年後，大約2至3月樓市將會開展升浪。

廖補充，目前中美貿易戰首階段已達成協議，加上低息環境持續，利好後市，而且政府放寬按保，若局勢好轉後，預料該政策可以發揮更大功能，帶動樓市向上。不過，他指，過去數年市場將貨就價而大量興建的納米戶，明年將完全沒有優勢，估計發展商不會興建該類納米戶。

對於樓市交投方面，利嘉閣董事陳大偉稱，今年一手市況不俗，預料全年可錄20,832宗成交，創15年新高，涉約2,225億港元，兩數字各按年上升35%及下跌1%。新盤成交量上升主因不少發展商貼市價推出中小型單位，但他相信，明年新盤成交量達1.9萬宗，成交額約2,200億元，輕微回落。

至於二手市場情況，陳指出，今年全年成交量約3.56萬宗，按年挫8%，連續5年低於4萬宗，而成交額約3,134億元，按年跌4%。明年因受惠放寛按保，預期成交量將回升至4萬宗，涉資約3,800億元。

集團部署方面，廖偉強稱，今年全年集團生意額17億元，創歷年新高，明年目標20億元。目前旗下分行維持210間，人數約2,500人，明年將增加至3,000人，惟分行數目則減少10%，以整合資源。

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