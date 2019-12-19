樓價UPDATES：業主積極減價　二手成交略增

二手業主樂於減價，個別屋苑交投稍為回升，其中長沙灣宇晴牽本月暫錄6宗買賣，已較上月多兩宗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城泓都2座低層F室，實用面積約470方呎，兩房間隔，望海景，9月初開始放盤開價1,158萬港元，經議價後，減價163萬元或約14.1%，終以995萬元沽出，實用呎價約21,170元。原業主於2016年8月以約705萬元購入，持貨3年轉手帳面獲利約290萬元，物業升值約41%。

●西半山加冕臺一號中層C室，實用面積419方呎，原則一房間隔，附有露台，剛以每月2.7萬元租出，實用呎租64元。業主於2012年10月以1,207萬元買入，持貨7年租金回報2.7厘。

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九龍區

●長沙灣宇晴軒11月錄4宗成交，12月已錄6宗，普遍業主肯減價，刺激交投增加。近日5座低層A室兩房戶，實用面積441方呎，6月放盤叫價進取，開價910萬元，近月面對現實多次減價，減至765萬元終獲外區上車客承接，實用呎價17,347元。原業主於2011年10月以373萬元買入，持貨約8年沽貨，帳面賺392萬元，期內升值1.1倍。

●紅磡黃埔新邨佳富樓高層5室，實用面積327方呎，間隔屬兩房改為一房，望開揚市景，獲外區租客以1.4萬元租入，實用呎租約42.8元。業主於2012年2月以250萬元購入，租金回報約6.7厘。

●牛頭角得寶花園H座高層4室，實用面積約253方呎，一房兩廳間隔，11月以465萬元放售，及後累減35萬元或約8%，以430萬元沽出，實用呎價約16,996元。原業主於2010年11月以約168.4萬元購入，持貨9年帳面獲利約261.6萬元，物業升值逾1.5倍。

●茶果嶺麗港城6座中層A室，實用面積約748方呎，三房連一套房間隔，享園景及斜望郵輪碼頭海景，叫價1,100萬元，放售約1個月後以1,038萬元沽出，減價62萬元或約6%，實用呎價約13,877元。原業主於2001年7月以約250萬元購入，持貨約18年轉手帳面獲利約788萬元，升值逾3倍。屋苑本月暫錄約6宗二手成交個案，平均實用呎價約1.4萬元。

●將軍澳居屋寶盈花園2座中低層G室，實用面積484方呎，兩房間隔，吸引同區上車客於未補價第二市場承接，以綠表570萬元購入，實用呎價約11,777元。

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新界區

●馬鞍山銀湖．天峰3座低層A室，實用面積798方呎，套三房間隔，開價約1,160萬元，議價後以1,095萬元易手，實用呎價13,722元，新買家為用家。原業主於2009年以469萬元購入，持貨10年沽出帳面獲利約626萬元離場，單位升值約133%。

●沙田第一城於12月暫錄約7宗成交，包括6座低層D室，實用面積853方呎，套三房間隔，以1,015萬元易手，實用呎價11,899元。原業主則於2016年以740萬元購入，持貨3年沽出，單位帳面獲利275萬元離場，單位升值約37.2%。

●粉嶺牽晴間7座頂層單位，實用面積約907方呎，套三房連工人房間隔，附天台，望山景，近日以1,030萬元沽出，實用呎價約11,356元。原業主於2012年2月以約630萬元購入，持貨7年帳面獲利約400萬元，物業升值約63%。項目本月至今，累錄5宗二手成交，平均實用呎價約11,356元。

●粉嶺居屋榮輝中心1座中層F室，實用面積468方呎，兩房間隔，以未補價第二市場價315萬元獲承接，實用呎價6,731元。原業主於1995年以80萬元購入上址，持貨24年，是次沽出單位獲利235萬元離場，單位升值約2.9倍。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居12座低層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，享內園景，以1.05萬元租出，實用呎租約23.4元。業主早於1992年以132.8萬元買入，現可享約9.5厘租金回報。

●荃灣愉景新城在12月錄得5宗買賣，較上月3宗增加，平均實用呎價約1.45萬元。其中7座高層F室，實用面積485方呎，兩房間隔，開價約720萬元，經買家議價後，減至700萬元沽出，實用呎價14,433元，新買家為同區上車客。原業主則於2007年11月以218萬元買入，感前景不明朗，決定先行賣樓止賺，帳面獲利482萬元，升值約2.2倍。

●青衣盈翠半島11座高層C室兩房單位，向北望樓景，實用面積約526方呎，原業主開價約880萬元放盤，吸引區內租客洽商承接，雙方議價後終以843萬元成交，實用呎價約16,027元。原業主於2012年12月以約518萬元購入上址，轉手帳面獲利約325萬元，物業升值約62.7%。

●東涌映灣園6座高層H室，實用面積901方呎，套三房間隔，由長缐投資者持有，於東涌區持有多個物業收租，上址月租叫價2.45萬元，見放盤已1個月及臨近聖誕節，決定減租吸客，近日減至2.18萬元獲外籍人士承租，實用呎租約24元，減幅達11%，與近期同類單位租金約2.4萬元相比，新成交租金明顯低於市價，而按業主於2010年以456萬元買入價計，租金回報5.7厘。

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