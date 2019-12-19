調查：65%保險業CEO對全球經濟有信心

畢馬威對來自美國、歐洲和亞洲11個國家、132位保險公司行政總裁進行的調查顯示，97%受訪者對公司未來三年的增長充滿信心，而73%認為如何革新企業和市場是其首要考慮。

調查指出，保險公司對自身的市場適應能力感滿意。85%受訪者對保險業增長充滿信心，而表示對環球經濟有信心的受訪者則佔65%。

保險公司正着力創新和網絡管理，並專注於高成效的科技和人力資源投資。47%受訪者表示，計劃在未來三年内助逾50%員工提升技能，尤其是先進的數據視覺化及編程等數碼能力。大部分認為企業改革需以客為本，64%表示需顯著加強對客戶的了解。

大部分保險公司行政總裁均認為需要建立鼓勵員工創新的文化，85%受訪者表示，希望員工大膽追求創新而無後顧之憂，但只有59%認為公司已成功建立這種企業文化。此外，67%的保險公司行政總裁認為，只有透過與第三方合作才能達至靈活多變的企業文化。

畢馬威中國數碼保險合夥人周立漢表示，新進和微型保險公司及傳統營運商正進一步將服務融入數碼生態圈。不少保險公司已與大型數碼零售商就保障包裹派送和產品保養展開合作，而人壽保險公司亦與時並進，紛利用客戶資料提升銷售效率，幫助客戶應對生活上突如其來的變化。

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