香港會計師公會譴責陳美美、何耀恒及華融　另罰款

香港會計師公會公布,其轄下一紀律委員會於11月4日就執業會計師陳美美、執業會計師何耀恒及華融(香港)會計師事務所沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則,對他們予以譴責。

紀律委員會命令由周一(16日)起吊銷陳美美及何耀恒的執業證書,並分別在36個月內及24個月內不向他們另發執業證書。此外,紀律委員會命令陳美美、何耀恒及華融須分別繳付罰款15萬、11萬及20萬港元,以及共同繳付公會和財務匯報局的費用合共約46.68萬元。

公會收到財匯局的轉介,指該集團就若干收購交易方面的審計有違規情況。在其中一項收

購中,答辯人沒有發現該集團應付的或然代價被不正確地分類及計算。此外,答辯人亦沒

有就該等收購所產生的商譽及其他無形資產減值評估執行充分的審計程序及編備完備記錄。

公會考慮所得資料後根據香港法例作出投訴。答辯人承認投訴屬實。紀律委員會裁定陳美美及華融沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用以下的專業準則;何耀恒沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用HKSA 220「Quality Control for an Audit of Financial Statements;陳美美及何耀恒分別在履行執業董事及質量控制覆核人的職責時,沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用Code of Ethics for Professional Accountants內第100.5(c)及130.1條有關「Professional Competence and Due Care」的基本原則。

