【專家點評】鄧澤堂：元旦後港股有勢企穩28000點樓上

美國達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭在出席活動時表示，美國明年本地經濟增長預料為2%，雖然勞動力市場表現強勁，但通脹表現仍然乏力，因此認為利率政策的適當路徑應該維持在當前水平，明年的利率水平不應該有所改變。

卡普蘭將於明年的聯邦公開市場委員會(FOMC)擁有投票權。卡普蘭的言論與早前聯儲局議息會議後發表的聲明脗合，而聯儲局議息會後公布的利率點陣圖顯示，局內官員預期明年息率將維持不變。預期息率不變，加上美國11月工業生產及新屋動工數據理想，利好美股投資氣氛。

不過，美國經濟狀況料對港股的刺激作用有限。投資者應更留意美中貿易協議的進展，美國貿易代表萊蒂澤澤接受訪問時強調，中國採購產品、能源等細節會寫在協議文本中，重申預計對中國出口農產品將倍增。

美中貿易協議有所進展，恒指近日變得強勢，相信往後仍可維持，惟近日恒指的升勢或許有點過急，且假期臨近，故短線宜先停下觀望，稍微休息。留待美中貿協的細節更清晰，或其他關鍵的利好因素出現時，明年初看看有否力量企穩28,000點之上。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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