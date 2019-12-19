中移︰2020年要賣過億部5G手機

李氏又提出，中移明年亦計劃在家庭市場銷售5,000萬部泛終端產品、積極推動WiFi 6等新技術應用。與此同時，要在政企市場打造100個5G應用場景，並於新興業務市場加強終端與內容的結合，推進終端體驗升級。

對於終端聯盟下一步工作，李慧鏑提出要加強晶片和器件產品供應能力、持續推動多種形態的5G終端成熟和規模發展、以及加大5G特色應用創新力度。

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