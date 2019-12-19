中移︰2020年要賣過億部5G手機
2019年12月19日 15:58
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(中新社圖片)
內媒報道，中國移動(00941)副總經理李慧鏑日前在「中國移動5G終端先行者產業聯盟」的首屆理事會暨全體成員大會上表示，中移明年將打造超過100款5G手機，總銷量目標為超過1億部。
李氏又提出，中移明年亦計劃在家庭市場銷售5,000萬部泛終端產品、積極推動WiFi 6等新技術應用。與此同時，要在政企市場打造100個5G應用場景，並於新興業務市場加強終端與內容的結合，推進終端體驗升級。
「中國移動5G終端先行者產業聯盟」旨在「豐富5G終端新產品，加強5G與各行各業融合，探索5G新型商業模式，構建5G+終端繁榮生態」。中移集團擔任理事長單位，中移終端公司、華為、高通、中移有持股的科大訊飛(002230.SZ)、阿里巴巴、三星和小米集團(01810)任副理事長單位，OPPO、VIVO、京東、海康威視(002415.SZ)和宏達(HTC)等廠商任理事單位。
對於終端聯盟下一步工作，李慧鏑提出要加強晶片和器件產品供應能力、持續推動多種形態的5G終端成熟和規模發展、以及加大5G特色應用創新力度。
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