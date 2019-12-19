世銀料中國2020年經濟增速將降至5.9%
2019年12月19日 16:10
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世界銀行周四(19日)發表中國經濟簡報，估計2019年中國經濟增速放慢至6.1%，主要是工業增速下滑、內外需求趨冷以及其他外部因素所影響。該行預計，2020年經濟增速將進一步降至5.9%，2021年5.8%，反映出公共投資回報率下降、債務增加和人口老齡化等更深層次的結構性趨勢影響。
儘管中美近期已就第一階段貿易協議達成一致，但該行認為，全球經濟前景脆弱和貿易緊張局勢持續影響，尤是是對信心的影響下，短期風險仍傾向於下行。
該行指出，從中國國內來看，經濟增長可能受到金融業去風險化的潛在不利影響。中期關鍵的優先任務是實現經濟再平衡，從信貸驅動和投資主導的經濟增長模式轉向更多地依賴國內消費、服務業、私人投資、生產率和綠色增長。
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