【市後重點睇】英鎊回升 道期反覆
2019年12月19日 16:13
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(美聯社圖片)
美匯指數守97.3，美元兌日圓處109.5，離岸人民幣(CNH)報7.0020，港匯處7.79水平。歐元兌美元報1.1130，英鎊回升至1.3119。金價企1,475美元。布油報66.17美元，紐油企60.89美元。道指期貨無升跌。
●市後關注點
-20:00 英倫銀行議息
-21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
-23:00 美國11月領先經濟指數及二手樓銷售
●恒生指數收市報27,800點，跌83點或0.3%。主板成交792億港元。騰訊跌0.53%；丘鈦科技配股，股價全日急挫4.96%。https://bit.ly/2r5BTHJ
-味千已向涉挪用公款前高層收回款項。
●A股快報：三大指數全日幾乎原地踏步。https://bit.ly/2S5bQM0
●亞洲股市：日股跌0.2%，韓股僅升1點。
●【大行報告】美銀調低中移未來兩年淨利預測。https://bit.ly/2MbrmlP
●【股匯攻略】恒指高位受阻回吐。https://bit.ly/35DZkab
●摩通料中資發美債融資規模，明年降近四成。
●商務部：中國投資者年內對外投資額微跌。
●工信部公布首批侵害用戶權益應用程式。
●世銀料中國2020年經濟增速將降至5.9%。
●全球經貿戰：中方指待與美簽署協議後，才公布內容。
●調查：65%保險業CEO對全球經濟有信心。
●內地將澳門納入保險資金境外可投資地區。
●小米武漢總部開園，目標成為人工智能技術高地。
●代理料明年樓價回升，「納米戶」無市場。
●Wetland Seasons Park獲批預售，料年內開賣。
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