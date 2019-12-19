【市後重點睇】英鎊回升　道期反覆

2019年12月19日 16:13
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    (美聯社圖片)
    美匯指數守97.3，美元兌日圓處109.5，離岸人民幣(CNH)報7.0020，港匯處7.79水平。歐元兌美元報1.1130，英鎊回升至1.3119。金價企1,475美元。布油報66.17美元，紐油企60.89美元。道指期貨無升跌。
    ●市後關注點
    -20:00 英倫銀行議息
    -21:30 美國上周首次申領失業救濟人數
    -23:00 美國11月領先經濟指數及二手樓銷售
    ●恒生指數收市報27,800點，跌83點或0.3%。主板成交792億港元。騰訊跌0.53%；丘鈦科技配股，股價全日急挫4.96%。https://bit.ly/2r5BTHJ
    -味千已向涉挪用公款前高層收回款項。
    ●A股快報：三大指數全日幾乎原地踏步。https://bit.ly/2S5bQM0
    ●亞洲股市：日股跌0.2%，韓股僅升1點。
    ●【大行報告】美銀調低中移未來兩年淨利預測。https://bit.ly/2MbrmlP
    ●【股匯攻略】恒指高位受阻回吐。https://bit.ly/35DZkab
    ●摩通料中資發美債融資規模，明年降近四成。
    ●商務部：中國投資者年內對外投資額微跌。
    ●工信部公布首批侵害用戶權益應用程式。
    ●世銀料中國2020年經濟增速將降至5.9%。
    ●全球經貿戰：中方指待與美簽署協議後，才公布內容。
    ●調查：65%保險業CEO對全球經濟有信心。
    ●內地將澳門納入保險資金境外可投資地區。
    ●小米武漢總部開園，目標成為人工智能技術高地。
    ●代理料明年樓價回升，「納米戶」無市場。
    ●Wetland Seasons Park獲批預售，料年內開賣。
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