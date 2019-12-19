聯通王曉初：改變高補貼銷售模式
2019年12月19日 16:14
東網電視更多新聞短片
中國聯通董事長王曉初
中國聯通(00762)董事長王曉初日前於聯通集團2020年工作會議上明言，以往高補貼的銷售模式需要改變。
他提到，聯通的銷售方式以前過於依賴高佣金、高補貼、高獎勵，之後要轉為注重投入產出、防止收入倒掛(成本大過收入)、提升發展品質的「價值經營」。競爭方式亦要由過於依靠資費價格搶奪客戶，改為以產品、內容和服務的優化贏得客戶。而發展方式則要由過於追求規模數量的「粗放式發展」，轉向有效益、高品質的「精細化」發展。
王曉初又提到，聯通明年的7大工作方針包括加快銷售渠道提質轉型、加快政企創新轉型、提升網路競爭力。他又說，聯通要以「共建共用」新模式推動5G發展取得突破性進展。
日前有報道指，中國電信(00728)和聯通在集團公司層面設立「5G共建共用領導小組」作為5G共建共用最高統籌協調機構。王曉初曾稱，「共建共用」可令每家運營商節省2,000億元人民幣的資本開支。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。