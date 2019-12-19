聯通王曉初：改變高補貼銷售模式

他提到，聯通的銷售方式以前過於依賴高佣金、高補貼、高獎勵，之後要轉為注重投入產出、防止收入倒掛(成本大過收入)、提升發展品質的「價值經營」。競爭方式亦要由過於依靠資費價格搶奪客戶，改為以產品、內容和服務的優化贏得客戶。而發展方式則要由過於追求規模數量的「粗放式發展」，轉向有效益、高品質的「精細化」發展。

王曉初又提到，聯通明年的7大工作方針包括加快銷售渠道提質轉型、加快政企創新轉型、提升網路競爭力。他又說，聯通要以「共建共用」新模式推動5G發展取得突破性進展。

－－－－－－