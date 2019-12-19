歐股個別發展　德國汽車股受壓

英國國會下一屆會期即將展開，投資者關注首相約翰遜對脫歐進程的最新表態，歐股早市個別發展，英國富時100指數報7,534點，跌6點或0.09%；德國DAX指數報13,241點，升19點或0.15%；法國CAC指數報報5,968點，升9點或0.15%。

有報道引述歐洲飛機製造商空中巴士高管指2019年底積壓的訂單有所增加，在訂單及付運都優勝過對手波音公司。空中巴士股價跌0.23%。

德國汽車製造商戴姆勒和寶馬同時宣布因全球出行業務不景氣，計劃退出北美共享汽車市場，兩者分別跌不足0.5%。

愛爾蘭廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）在調查中再次被指是「最差短途航空」，股價受壓跌0.21%。

另外，歐元區製造業採購經理人指數、瑞典央行是告別負利率時代，及英國央行議息結果也值的關注。

－－－－－－