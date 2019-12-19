2019年好難玩？索羅斯前「軍師」也認錯！特朗普太難估

2019年餘下不足半個月，雖然金融市場大升，但相信完全「食正」升浪的投資者只佔少數，包括「星級」專家！外國傳媒報道，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)也承認，完全錯過了今年升浪。

【回報跑輸標指逾半】

他周三(18日)表示，自己今年沒有接受足夠風險，不能夠完全「食正」股市巨大升浪。截至上周，其管理的對沖基金Duquesne Family Office回報僅剛好達到雙位數，即大約10%左右，遠遠跑輸標指今年累升逾27%。

回看今年6月，他表示要放棄一切投資項目，將資金轉至美債，目的不是為賺錢，而是不想在這種充滿不確定的環境中投資，因中美貿易戰在5月升級。在這「保守策略」之前，他是將93%資金用作投資。

【6月轉保守 估特朗普不能連任】

他當時又表示，如果美國經濟疲弱，聯儲局將在未來18個月內減息至「零」。他又稱，美國經濟未必一定衰退，但確實看到很多警號，擔心總統特朗普在競選連任時搞垮了一個脆弱的經濟，並認為特朗普不會在2020年贏得連任。

不過，股市並未有6月後展開跌浪，反而在上周五(12月13日)中美達成首階段貿易協議後，再創下歷史紀錄，走勢完全與德魯肯米勒預計的相反。

【如今他說：我大錯特錯了】

更重要的是，他早於2018年底全球大冧市時認為，全球股市快將進入熊市，如今他說：「我大錯特錯了！我在事情實際發生變化前就改變了立場，並對2019年過於謹慎。」

對於曾為索羅斯「軍師」、狙擊英鎊，以及2008年金融海嘯滿街「鮮血」時仍能大賺的金融大鱷而言，「謹慎」及「避免風險」絕對不是德魯肯米勒的用詞，但他今次確實老貓燒鬚。

目前66歲的德魯肯米勒是否「明日黃花」？他說：「我只是太保守了，仍然是一位有競爭力的人。不過，在特朗普管治下，就風險預測而言，目前我不會相信自己了。」

【他的預測會否再錯？】

對於後市，他表示，需留意有3項事件：

1、由於美國大選逐漸迫近，投資者至少有數月可以保持樂觀，但如果明年由反資本主義的候選人入主白宮，恐將引發熊市。

2、今年底前美國通脹可能會推升，到達聯儲局不得不收緊貨幣政策的水平。

3、信貸市場爆煲也值得關注。在目前低息環境下，信貸市場可能出現很多尚未曝露風險的「壞蘋果」，其中之一是美國政府近1萬億美元的預算赤字。

他上述的3大關注點又會否再一次落空？

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