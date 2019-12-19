【fb直播】恒指二萬八阻力重重？
2019年12月19日 16:32
東網電視更多新聞短片
港股周四(19日)反覆偏軟，恒指高開24點報27,908點，不過已經係全日高位，其後反覆向下，唔通二萬八關阻力真係咁大？至於美國眾議院通過了彈劾總統特朗普，對中美貿易談判又無影響？
手機設備股繼續回吐，當中丘鈦科技(01478)公布，折讓3%配股集資2億元人民幣，以增加攝像頭模組產能，股價一度跌超過一成，手機孖寶的舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)亦有資金流出，股民趁調整入貨係時候？
中國燃氣(00384)遭大行摩根士丹利降評級，由「增持」降至「減持」，目標價亦由30元降至25元，公司股價一度跌約7%，其他同業走勢亦偏軟，唔通成個行業前景都咁差？
《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。