【里程碑】瑞典央行加息0.25厘　告別負利率時代

瑞典告別為期近5年的負利率時代，當地央行宣布上調基準利率0.25厘至零，符合市場預期，並預計利率在接下來幾年也維持在零水平。瑞典加息後，現時全球推行負利率政策的央行只餘4家，分別是丹麥、瑞士、日本，以及歐洲央行。

負利率政策原意是希望鼓勵銀行放貸而非囤積資金，但該政策自推出以來備受爭議，銀行業盈利及普羅存戶儲蓄受到蠶食。

瑞典央行2015年2月把基準利率降至零以下，之後再曾減息3次。英國基金公司Brooks MacDonald副投資總監Edward Park認為，瑞典央行加息變相默認負利率政策的部分副作用，抵銷對通脹促進的功用。

Legal & General組合經理Alex Mack亦指，瑞典央行放棄負利率政策與當地經濟改善無關，而是因為憂慮對金融穩定構成風險，以及公眾對政策缺乏認識。

瑞典央行預計，直至2021年第4季，回購利率平均值為0%，預計2022年第4季回購利率平均值為0.13%。該國今年通脹料1.7%，預計2020年亦為1.7%，較之前預期的1.8%略降。經濟增長方面，預計2019增速1.1%，低於10月時預期的1.3%，2020年增速為1.2%。

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