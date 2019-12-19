美聯料今年樓價升3%　農曆新年後現小陽春

美聯住宅部行政總裁布少明稱，今年香港樓市虎頭蛇尾，樓價先揚後抑，全年僅升約3%。不過，展望明年，他料若市況緩和，加上二手交投帶動下，樓價有望於明年1至2月見底，並在農曆新年後出現小陽春，樓價重拾升軌，料全年可升5%。他又預計，換樓客及上車客有機會在未來經濟低迷的情況下入市，而擁有一定資金的投資者也會出動買樓收租。

問及近年市場湧現的納米單位走勢如何，他表示，明年市場對位於新界的納米樓需求將會下降，但市區納米樓料不會受到大影響。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，今年新盤市場中，平均每宗新盤銷售金額約1,075萬元，較去年約1,430萬元減少近25%，創近4年新低。當中以1,000萬元或以下的單位成為主流，逾600萬至1,000萬元的單位佔比高達47%，而600萬元或以下的單位則佔29%，兩類單位按年上升4個百分點及12個百分點。

該行預計，私樓供應難以上升，明年一手市場交投量不會大增，料明年全年新盤銷售量約1.8萬伙，涉資約2,000億元，量額齊跌。二手市場則受惠放寬按保，換樓鏈有望重啟，明年全年二手交投量料達4.7萬伙，涉資3,800億元，分別創6年新高及10年新高。

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