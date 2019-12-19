【理財Campus】拆解五大迷思　執靚強積金組合

香港經濟面對內憂外患，投資者今年或會感到前所未有的困惑，但不論你是否投資精英，也需要為明年的強積金組合制訂好策略，做到進可攻、退可守。以下總結了五個強積金組合最常見的迷思，並請專家找出箇中答案。

●選擇了保守基金，但覺得投資回報不理想？

風險與回報一向成正比，故買入穩打穩紮的保守基金，難免嫌回報過低，截至今年九月底止數據分析，保守基金過去五年的年度化回報率僅0.3%，跑輸股票基金的4.3%年度化回報率。

永明資產管理首席投資策略師雷志海雖對未來港股不抱太大信心，但建議年輕或中年打工仔於淡市撈平貨。

強積金主要分為已有結餘及未來供款兩部分，他建議，未近退休年齡的打工仔可把已有結餘作短暫防守性部署，而未來供款則用作捕捉股市的升浪。至於快退休的投資者，則宜將其大額結餘放於保守基金，另未來供款亦投資在防守性較高的資產上。

美國萬利理財亞太區總裁張佩儀建議，風險承受能力較高的打工仔於明年應將保守基金轉至美股基金。她解釋，聯儲局主席鮑威爾明言寬鬆幣策持續，加上一月效應刺激，預計美股會維持強勢，而強積金投資取態也可進取一點。

●集中揀了港股基金又是否妥當？

港股受外圍市況影響，導致股市波動大，投資風險驟增。雷志海指，港股短線炒上未有實質經濟支撐，企業未來挑戰仍大，港股明年恐有調整。他提醒，投資者勿在反彈市追入，明年宜將港股基金泊於高防守性資產。他亦看淡明年美股走勢，指其升浪過長，卻未有實質盈利支持。

不過，他並非建議大家長線放棄投資港股。他表示，儘管香港目前面對社會動盪，但觀乎過去二十多年，愈來愈多內地人及中資企業進駐本港，本地經濟以至港股的結構已改變不少，不乏正面影響，所以他對香港長遠經濟及股市前景仍存寄望。

張佩儀則指，港股存在很多不明朗因素，暫時宜減少港股基金佔比。而且，強積金供免費轉換投資組合，打工仔宜因時制宜調整組合為上策。

●投資市場花多眼亂 點揀好？

強積金容許大家揀選多個投資市場，但雷志海提醒，要注意投資年期及個人投資風險胃納。

歐美市場的波幅一般較低、股市周期較短，適合投資年期較短的投資者；中港等新興市場一旦確認下滑，跌浪維持四至六年不等，跌幅亦可逾半，故適合投資年期較長的投資者。

但他長線看好亞洲股票（不包括日本）的經濟前景，因勞動人口佔總人口比例高，人口紅利能轉化為強勁的生產力，促進經濟發展。此外，他預計，中美關係將進入新冷戰時代，亞洲國家可謂漁人得利。

●覺得受託人表現不理想？

如認為受託人表現不理想，可將供款帳戶內僱員部分的強積金權益，轉移至自選的強積金受託人，即俗稱的半自由行。而轉移手續毋須經僱主安排，僱員可直接聯絡所選的受託人辦理。

但注意，大家不可轉移由僱主強制性供款所產生的累算權益，該等累算權益須保留於僱主沿用計劃內，離職後才可轉移。

而嚴選合適的受託人，應考慮四大因素。第一，基金產品選擇是否充足，以及能否滿足自己的需要。第二，就受託人所提供的服務範疇及水平進行比較。第三，就同類基金收費進行比較。第四，就個人投資目標、風險承受能力及退休計劃進行規劃。

●持有人民幣貨幣基金，但卻因匯價貶值而導致虧蝕，點算好？

人民幣貨幣基金主要投資於以人民幣計價的內地政府短期債券及貨幣市場工具等，所以基金回報受人民幣匯價所影響。

雷志海說，人民幣尚未於全球自由流通，所以匯價並不取決於市場供求。預計中國經濟進一步放緩，企業違約風險加劇，將對人民幣構成壓力，惟不致出現斷崖式下跌。

張佩儀亦指，人民幣貨幣基金雖有息收，但預計人民幣明年走勢波動，或賺息而蝕匯價，回報不算吸引。再者買貨幣基金屬於泊岸性質，讓投資者短期投資環境不明朗時存放資金，其長期回報不具競爭力，不應作長期投資。她建議投資者轉買美元或港元債券基金，指其食正美國減息，債價升值的利好因素。

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