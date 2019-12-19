【大行報告】大摩連降中燃兩級籲減持 目標價削16%
2019年12月19日 17:13
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摩根士丹利發表報告指出，近期內地天然氣需求的低增長屬結構性，而非周期性，主要是由於煤轉氣進程減慢。該行派員往哈爾濱視察後，預期未來中國東北的天然氣需求增長或低於市場預期，故將中國燃氣(00384)連降兩級，由「增持」降至「減持」，目標價亦大削逾16%，由30元降至25元。
消息拖累中燃周四(19日)股價急挫逾6%，為最大跌幅國指成分股。
除中燃外，大摩亦將新奧能源(02688)投資評級由「增持」降至「中性」，目標價維持90元。港華燃氣(01083)目標價由6.5元降至5.8元，評級為「中性」。不過，該行上調華潤燃氣目標價，由40元升至49元，維持「中性」投資評級。
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