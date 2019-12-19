續拓印度！富智康再注資電子產品業務　涉近1.5億

完成後，預期TNS Mobile India的已發行股本總額將增至約14.67億印度盧比，其中99.999993%將由TNS Mobile Oy持有。

TNS Mobile India主要業務為銷售、進出口、經銷、維修及處理作移動及通訊用途的消費電子產品，其中包含通訊設備、穿戴式裝置、電子書及無線和射頻裝置。

另外，富智康在12月2日公布，向印度註冊成立的直接附屬公司Rising Stars注資總金額9,999.99萬美元(約71.49億印度盧比或7.79億港元)作多種用途，包括用於業務擴展及作為額外營運資金。

Rising Stars的主要業務為生產手機、通訊工具及電子產品連同相關軟件專利及程式。

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