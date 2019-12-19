【進軍海外】領展：非睇淡香港 續覓新地方併購
2019年12月19日 18:06
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王國龍
領展(00823)首次進軍海外，以6.83億澳元(約36.7億港元)購買澳洲悉尼物業。公司在發公告後舉行傳媒電話會議，行政總裁王國龍否認睇淡香港的物業，謂是次購買，是經過頗長時間的物色和購買程序，剛好在這段期間拍板才對外公布，與近期香港發生的事情無關。
他指，公司暫時沒有出售資產計劃，香港仍是公司主要的市場，有合適物業放售的話會「好有興趣」購買。重申在收購第一個中國物業時，已希望旗下資產多元化，非單靠香港物業加租來實現增長。
至於會否在中港、澳洲，以及目前訂定的新加坡、日本、英國等地以外再覓新地方併購，他笑稱，單這幾個地方已「有好多嘢做」。
他指，是次收購的悉尼100 Market Street，租金回報率約4厘，租約8年，每年加租約4%。收購價會全部以澳洲的借貸進行，故不涉及匯率風險，惟他沒有透露借貸利率是多少，只表示「澳洲利率仲低過香港利率」。
領展將投資資產的規劃，定為香港物業將佔整體物業價值的70至75%，內地物業不多於20% ，而海外物業則不多於10%。當中依然以零售為主，而辦公室物業將增加至15至20%。
王國龍表示，目前香港物業佔比仍逾八成，要在中國和外地買很多物業才會將香港資產降至七成的水平，至於日後上述的規劃比例會否再降，他相信這將會是很長遠以後的事情，暫時不揣測太遠。
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