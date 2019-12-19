新股專輯：赤子城超購逾764倍 成今年超購王
2019年12月19日 18:12
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移動應用程式開發商及廣告平台商赤子城(09911)周四(19日)孖展「截飛」，綜合9間券商，累計為其借出187.28億港元孖展額，相當於超購764.02倍，超越今年新股超購750.99倍的亞盛醫藥(06855)，成為今年新股「超購王」！
赤子城周五(20日)截止招股，每股招股價介乎1.4至1.8元，每手2,000股，入場費3,636.28元，預期本月31日上市，成為今年最後一批新股上市。民銀資本為獨家保薦人。
該公司是次發售1.36億股，本地公開發售10%，集資最多2.448億元。所得約41.1%用於開發、擴大及升級公司產品；約34.6%用於升級程序化廣告平台；約17%用於加強人工智能引擎的大數據及功能；約3.9%用於增強公司本地化服務能力及建立公司的全球信息分發網絡；約3.4%將用於營運資金及一般企業用途。
另外，公司引入火幣科技及LC Elec Trade為基礎投資者，分別認購100萬美元及200萬美元等值股份。
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