新股專輯：赤子城超購逾764倍　成今年超購王

赤子城周五(20日)截止招股，每股招股價介乎1.4至1.8元，每手2,000股，入場費3,636.28元，預期本月31日上市，成為今年最後一批新股上市。民銀資本為獨家保薦人。

該公司是次發售1.36億股，本地公開發售10%，集資最多2.448億元。所得約41.1%用於開發、擴大及升級公司產品；約34.6%用於升級程序化廣告平台；約17%用於加強人工智能引擎的大數據及功能；約3.9%用於增強公司本地化服務能力及建立公司的全球信息分發網絡；約3.4%將用於營運資金及一般企業用途。

另外，公司引入火幣科技及LC Elec Trade為基礎投資者，分別認購100萬美元及200萬美元等值股份。

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