張華峰：李小加減持港交所「不代表甚麼」
2019年12月19日 18:37
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張華峰
對於香港交易所(00388)行政總裁李小加上任十年以來首次減持港交所股份，立法會議員張華峰表示，市場不要過分揣測，「減持不代表甚麼」，估計李小加今次套現可能只是其私人資金運用。
他續指，李小加以每股平均價256.5港元出售港交所股份，「算幾好價」。況且李小加持有股份多年，成本又低，持減都不無道理。張氏認為，李小加對香港有承擔，對本地股市發展也有感情。
至於李小加減持會否對港交所短期股價造成壓力，他相信不會，「不可能要人唔做(離職)才能賣股，況且李小加又未沽晒所有股份！」減持後，李小加仍持有40.3萬股港交所，以周四(19日)收市價255元計，價值1.02億元。
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