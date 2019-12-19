別只顧放假！股市「大時代」周五後或來臨　最少可以升...

外國傳媒報道，資深交易員、Viking Analytics創辦人Erik Lytikainen表示，美股代表標指本周五(20日)將迎來月度期權結算，就像去年同一時間，投資者在今年餘下時間可能會再次經歷「小型大時代」，惟難以出現類似2018年的恐慌。

他說：「去年12月，標指就在這個時候累積大跌近300點。這巨大跌幅與一眾期權到期的時間脗合，即與市場Gamma(金融對沖名詞，下有解釋)飆升同一時間。於我而言，當時的跌市是因認沽期權的賣方要止蝕沽貨，放大了股市跌幅。」

Gamma(γ)原是希臘字母，在金融計算上，有加速的概念，反映期權市場在價格變動時的加速狀況。Lytikainen將它作為研究對象，由於涉及較複雜的數學運算概念，可簡單理解為當數值高的時候，反映市場風險高；較低時，市場風險亦較低。

他說：「有關Gamma的研究可視為『終極聰明錢指標』，即用來看看聰明錢的動向。例如去年就預示股市逆向大跌。」事實上，去年美股跌至平安夜(即12月24日)，在聖誕節後(12月26日)才大幅反彈。

至於今年周五之後會怎樣？他說：「我不會斬釘截鐵地說股市『融漲』(melt up)會在今年餘下日子出現，但出現的機會似乎較高。一旦如此，意味着標指有大約100點(大約3%)的上升空間。」

「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。

他又說：「當然，股市仍要面對中美貿易協議可能出現變數，以及美國總統特朗普的彈劾程序。因此，股市是可以大上，亦可以大落，只是大上機會較大。」

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