金寶通收購馬來西亞生產設施　涉逾3900萬元

生產設施包括一幅60年租賃土地，佔地12,383平方米，其租約期尚餘約51年，直至2071年3月15日屆滿，連同興建的樓宇，包括總建築面積約6,967平方米的工廠物業，審核地址為No. 3065, Tingkat Perusahaan 4A, Kawasan Perusahaaan Perai, 13600 Perai, Pinang, Malaysia。

集團擬動用該生產設施以開發其於馬來西亞的生產及供應鏈能力。董事會認為，收購事項為重要的里程碑，以實現集團就生產解決方案的地域擴展訂下的戰略方向。董事會相信，隨着集團的整體生產及供應鏈能力提升，日後將會出現更多新業務增長的機會。

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