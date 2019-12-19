金寶通收購馬來西亞生產設施 涉逾3900萬元
2019年12月19日 18:58
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金寶通(00320)公布，擬收購馬來西亞檳城生產設施，購買價2,075萬馬來西亞元(約3,901萬港元)。
生產設施包括一幅60年租賃土地，佔地12,383平方米，其租約期尚餘約51年，直至2071年3月15日屆滿，連同興建的樓宇，包括總建築面積約6,967平方米的工廠物業，審核地址為No. 3065, Tingkat Perusahaan 4A, Kawasan Perusahaaan Perai, 13600 Perai, Pinang, Malaysia。
集團擬動用該生產設施以開發其於馬來西亞的生產及供應鏈能力。董事會認為，收購事項為重要的里程碑，以實現集團就生產解決方案的地域擴展訂下的戰略方向。董事會相信，隨着集團的整體生產及供應鏈能力提升，日後將會出現更多新業務增長的機會。
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