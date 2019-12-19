港交所料今年再膺全球IPO集資王 十年六度稱冠
2019年12月19日 19:02
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(美聯社圖片)
香港交易所(00388)發表2019年回顧指，今年初制定了三年戰略規劃，聚焦「立足中國、連接全球及擁抱科技」三大戰略。年內穩步執行戰略規劃並取得了多項成績，包括進一步豐富旗下不同資產類別的產品組合，不斷提升市場微結構，滬深港通和債券通的成交量亦再創新高，以及成功推出促進業務多元化的多項措施。
港交所指，今年該所預計將再登全球首次公開集資排名榜首，為10年來第六度稱冠。自9月以來，上市活動顯著回升，今年第四季新上市公司數目更是歷年最多。2019年港交所亦迎來多宗全球最大型的上市，印證了香港市場對全球發行人的強大吸引力。
過去一年，面臨嚴峻的環球政治及宏觀經濟環境，港交所業務仍然持續表現良好，1至9月期間收入125.65億元創新高，增幅2%，增長動力來自包括交易後業務、大宗商品及科技業務等。1至9月除息稅、折舊及攤銷前溢利(EBITDA)為96.63億元，升3%。
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