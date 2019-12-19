中國經濟長遠會怎樣？專家指要面對兩大難題...

外國傳媒報道，中國經濟增長近期持續放緩，接下來會怎樣？彭博邀請了一些世界上最著名的中國經濟觀察人士回答上述問題，其中數位在過去十年，憑準確預測或跑贏市場的回報脫穎而出。

答案是：受訪者幾乎全都預計，中國經濟增長仍要放緩，主要面對「人口老化」及「明斯基時刻」，惟多數受訪者也稱，決策者擁有避免發生金融危機的工具，股市有買入機會。

中國經濟長遠最大擔憂之一是「人口結構」。被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni稱，中國是「世界上最大的療養院」。他的意思是中國正面對人口急速老化。

牛津大學中國中心研究員George Magnus表示，早已說過中國人口的巨大變化在2012年真正開始了，長期斷言中國經濟高速增長無法持續，並料到2015至2016年爆發的金融危機。目前最糟糕的預測是，那場危機沒有完結，可能會成為中國的「明斯基時刻」(下文註解)，就像2007至2008年。

他稱，雖然中國官方經濟增長在6%附近，但現實情況是，增長速度將逐步降低到3至4%之間。到2020年，官方增長數字可能在5.8至6%之間，是因為2021年是重要的「一百周年」，經濟必須保持積極。

不過，過度負債、人口變化、財富轉移、收入再分配政策不充分、全要素生產率增長停滯不前，再加上制度缺陷的結果，是增長面臨的主要障礙。對於中國而言，2020年代將是個充滿挑戰的時期。

所謂「明斯基時刻」，是指槓桿過度累積引發市場突然下行，名稱來自明斯基(Hyman Minsky)，他的理論是長期的市場穩定實際上會鼓勵投資者承擔更多風險，而過多的風險勢必會帶來不穩定。當這些風險好倉最終平倉時，可能導致市場突然、慘烈地下跌。

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