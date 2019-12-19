接軌內地！人民銀行推動澳門民生支付「互聯互通」
2019年12月19日 19:42
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澳門市貌 (Getty Images圖片)
中國人民銀行(即中國央行)推動民生支付互聯互通，為澳門居民提供移動支付便利。主要分成兩部分：
一是將推動澳門本地電子錢包在內地使用。人民銀行支持澳門中國銀行手機銀行App和澳門通Mpay錢包的用戶，在中國銀行內地商戶進行線下掃碼支付，便利到內地工作、旅遊和生活的澳門居民享受小額移動支付服務。
二是組織開展澳門代理見證開戶試點。澳門居民可在澳門試點銀行通過代理見證的方式，便捷開立內地個人銀行帳戶，進一步便利澳門居民辦理內地銀行支付業務。
澳門金融管理局亦公布，為配合人民銀行的措施，澳門銀行辦理個人人民幣兌換業務將不再設置限額，有關2萬元人民幣的兌換限額亦告撤銷。
該局相信，隨着粵港澳大灣區進一步融合發展，區內經貿與人員往來愈加頻繁，此次推出的多項措施，將可引導金融機構提供更多便捷的跨境金融服務。同時，該局將持續與內地有關部委磋商合作，積極研究和落實其他支持大灣區發展的金融措施。
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