樓價UPDATES：居屋業主減價沽貨

居屋市場近期跟隨大市表現，交投緩慢，部分業主因而減價沽貨。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角昌明洋樓A座高層04室，實用面積698方呎，屬三房兩廁間隔，向南面及望部分山景。單位放盤半年，原叫價1,100萬元，減135萬元後，以965萬元沽出，實用呎價13,825元。

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九龍區

●將軍澳居屋康盛花園2座中層F室三房戶，實用面積592方呎，本月初放盤，剛一口氣減價90萬元或13.6%，獲區內用家以570萬元連補價承接，實用呎價9,628元。

●將軍澳SAVANNAH本月至今暫錄3宗成交，平均實用呎價約17,795元。近日2座低層C室兩房戶，實用面積478方呎，向南方，享園景，開價1,052萬元，累減192萬元，以860萬元易手，實用呎價17,992元。原業主持貨3年，帳面獲利271.8萬元。

●奧運站君滙港3座中層D室，實用面積478方呎，屬兩房間隔，望遠海景，以983萬元易手，實用呎價20,565元。據了解，原業主於2007年3月以346萬元入市，期內升值1.8倍。

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新界區

●火炭居屋穗禾苑E座低層02室，實用面積550方呎，放盤半年，累減30萬元，於自由市場以490萬元轉售，實用呎價8,909元，4年升值約18%。買家原為外區租客，見同類型單位月租約1.45萬元，現以六成按揭入，月供約1.1萬元，故決定入市

●屯門豐連2座低層A室一房戶，實用面積300方呎，租客鍾情屋苑屬區內較新入伙的樓盤，加上表明會一次過預繳一年租金，故業主願意調整租金，減租800元，成交月租1.07萬元，實用呎租35.7元。若以業主今年購入價約465萬元計算，回報率為2.8厘。

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