中盈收購椰汁咖啡飲料經銷權益

飲料公司主要從事食物及飲料進口及分銷。飲料公司已從泰國公司Royal Plus取得其生產的椰汁咖啡飲料(Coco Coff)在中國的獨家經銷權，年期為20年。飲料公司並已於中國為該產品註冊為「泰酷啡」商標。

公司表示，基於中國咖啡市場增長迅速，根據國際咖啡組織統計，中國的咖啡消費正在以每年15%的速度增長，預計2020年，中國咖啡市場銷量規模將達到3,000億元，故認為認購飲料公司股份，可使公司參與及進入中國龐大咖啡飲料市場，符合公司及股東整體利益。

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