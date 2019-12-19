中盈收購椰汁咖啡飲料經銷權益
2019年12月19日 20:32
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中盈(00766)公布，擬收購飲料公司註冊資本60%，代價為1元人民幣(下同)。不過，中盈旗下公司有責任於收購協議日期起計3個月內，以現金出資188萬元，相當於飲料公司的註冊資本約23.5%。
飲料公司主要從事食物及飲料進口及分銷。飲料公司已從泰國公司Royal Plus取得其生產的椰汁咖啡飲料(Coco Coff)在中國的獨家經銷權，年期為20年。飲料公司並已於中國為該產品註冊為「泰酷啡」商標。
公司表示，基於中國咖啡市場增長迅速，根據國際咖啡組織統計，中國的咖啡消費正在以每年15%的速度增長，預計2020年，中國咖啡市場銷量規模將達到3,000億元，故認為認購飲料公司股份，可使公司參與及進入中國龐大咖啡飲料市場，符合公司及股東整體利益。
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