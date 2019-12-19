今年亞太區上市公司「派息王」...係佢！
2019年12月19日 20:36
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臨近年尾，又係時候總結投資成績，今年咁嘅環境，唔少人選擇揸收息股避險。講到上市公司派息，知否今年亞太區最豪係邊間？派息總額最多嘅就係建設銀行(00939)，有成766.93億人民幣，約853億港元！
市場研究機構IHS Markit發表報告，按佢哋統計，今年亞太區派息總額最高嘅五大股中，着咗兩隻係港股，分別係榜首嘅建行同排第五嘅中國移動(00941)。
香港上市公司總派息額為亞太區第三，僅次內地同日本，排名同舊年一樣。IHS Markit話，由於本港大型上市公司嘅收入主要來自內地，所以貿戰同本地社會動盪對公司派息影響唔係好大。佢哋更預期，港股明年派息總額會按年增加9.4%，去到9,119億元，佔全亞太區派息總額兩成。
講到明年港股派息，該機構睇好房地產會取代銀行業成為派息最多嘅板塊，不過明年派息增長怕且Keep唔到今年同舊年嘅30%升幅，事關內地房產政策收緊及經濟放緩，以及本港長期社會不穩等，影響房企盈利能力，特別係零售同酒店佔業務比重較高嘅公司。
不過，佢哋睇淡汽車及化工行業，預期呢兩個板塊嘅港股派息額，明年將分別減少7.4%及20.9%。有咁大盞明燈，祝大家明年收息收到盆滿缽滿！
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