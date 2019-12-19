聯儲一再強調未實施QE4　投資者：你呃人！

美國聯儲局自今年10月起重啟買債，每月金額600億美元，主要針對短債，以擴張資產負債表，但同時又咬牙切齒地告訴市場，並非恢復量化寬鬆(QE)。對此，有調查顯示，投資者不認為該局在買債方面對大眾說了真話。

聯儲局主席鮑威爾早前強調，該行資產負債表擴張絕不應與在金融危機後採取的大規模資產購買計劃相提並論，這些行動應被視為對聯儲局金融體系日常公開市場操作的簡單延伸。

不過，加拿大皇家銀行(RBC)12月對機構投資者的調查顯示，過半數大戶不信鮑威爾，其中有52%受訪者表示，聯儲局的行動其實就是QE的一種形式，只有19%人同意鮑威爾的說法，23%人更表示不知情。

RBC美國股票策略主管Lori Calvasani指出，若大多數受訪者是正確的話，該行對2020年底標指的3,350點目標價太保守了，因實施QE時期，標指市盈率會大幅上升。

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar表示，無論聯儲局如何定義其最新的舉措，市場參與者都將其視為QE4，使幾乎所有資產價格都出現上漲。

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