新盤UPDATES：發展商年底積極推盤　天水圍項目准預售

發展商罕有於年底繼續積極推盤，部分項目更有機會跨年銷售，其中新界區有大型樓盤計劃短期開價及開放示範單位，料可帶動市場氣氛保持活躍。

●Wetland Seasons Park獲批預售 料年內開賣

新地代理總經理胡致遠稱，旗下天水圍Wetland Seasons Park，剛取得預售樓花同意書，樓書料日內可上網，極大機會年內開售。

他透露，是次提供兩類示範單位，分別為兩及三房間隔，料包括在首張價單內。項目特別引入智能機械人送貨服務，為集團首個提供有關服務樓盤，連同度身訂造電話應用程式，共耗資約350萬元開發費用。

●海日灣樓價逾4880萬元特色戶交易告吹

億京發展旗下大埔海日灣，原本於今年3月售出的COURT A第1座17樓B室特色戶，實用面積2,150方呎，平台面積2,559方呎，當時成交價4,880.3萬元，呎價22,699元，但已列明為終止買賣合約。

●嘉峰匯連沽2伙 吸金逾1440萬元

●PARK YOHO Napoli兩房戶逾859萬元售出

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