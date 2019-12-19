新盤UPDATES：發展商年底積極推盤 天水圍項目准預售
2019年12月19日 21:24
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發展商罕有於年底繼續積極推盤，部分項目更有機會跨年銷售，其中新界區有大型樓盤計劃短期開價及開放示範單位，料可帶動市場氣氛保持活躍。
●Wetland Seasons Park獲批預售 料年內開賣
新地代理總經理胡致遠稱，旗下天水圍Wetland Seasons Park，剛取得預售樓花同意書，樓書料日內可上網，極大機會年內開售。
他透露，是次提供兩類示範單位，分別為兩及三房間隔，料包括在首張價單內。項目特別引入智能機械人送貨服務，為集團首個提供有關服務樓盤，連同度身訂造電話應用程式，共耗資約350萬元開發費用。
●海日灣樓價逾4880萬元特色戶交易告吹
億京發展旗下大埔海日灣，原本於今年3月售出的COURT A第1座17樓B室特色戶，實用面積2,150方呎，平台面積2,559方呎，當時成交價4,880.3萬元，呎價22,699元，但已列明為終止買賣合約。
●嘉峰匯連沽2伙 吸金逾1440萬元
嘉華國際(00173)本月開售的啟德嘉峯匯，剛再錄得2宗成交，其中1A座18樓A室，實用面積293方呎，成交價759.1萬元，呎價25,908元。而1A座1樓F室，實用面積287方呎，以681.4萬元售出，呎價23,742元。
●PARK YOHO Napoli兩房戶逾859萬元售出
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，成交紀錄冊顯示，剛售出26座3樓C室。該單位實用面積561方呎，間隔兩房連儲物室設計，售價859.07萬元，呎價15,313元。
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