中國消費力量洗牌　小鎮青年貢獻60%支出增長

中國消費者族群「大洗牌」！外國諮詢機構表示，小城市的年輕消費者已成為一股重要的消費力量，也為尋找機會的企業提供了亮點。

諮詢巨頭麥肯錫發表報告指，中國小城市的消費者僅佔中國總人口1/4，但去年貢獻了中國60%消費支出增長。

小城市年輕人的消費強勁，主要是相對大城市的同齡人，他們比大城市的同齡人有更高的可支配收入、更便宜的生活成本、更短的上下班距離，以及更多的空閒時間。

麥肯錫駐上海合夥人、報告合著者蒲仁偉認為，在接下來兩、三年，這些年輕的消費者可能是消費類公司關注的最重要領域，因此跨國公司需要把眼光放到北京和上海等大城市之外，投資擴大在中國腹地的業務覆蓋。

蒲仁偉建議，企業調整他們針對大城市而設計的策略，在較高等級城市可能適用的策略不一定在較低等級城市起作用。

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