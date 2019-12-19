【財經評論】港經濟一沉不起　自救必須先自省

今年香港經濟陷入技術性衰退，而困擾前景的兩大因素：中美貿易戰及香港社會動盪，至今尚未徹底解決。香港有別於其他主要經濟體可藉貨幣政策調控經濟，因目前已沒有再減息的空間。面對企業倒閉、勞工失業、走資風險不斷上升，明年香港經濟環境將變得更嚴峻複雜。最怕是內耗不止，民生經濟繼續空轉，萬事蹉跎！

中美貿易談判初露曙光，但以美國總統特朗普的善變性格，未到落筆簽字一刻，難保不再出現變數。最慘是未見其利、先聞其弊！近日傳來中國擬將每年總值一百億美元經香港轉口內地的美國貨，改為不經香港而直接進口，好讓貨值直接納入內地的貿易帳內。如是者，香港的貿易物流業勢必雪上加霜！

再看為時半年的社會動盪，至今尚未斷尾。往時聖誕及新年消費旺季，旺區遊人如鯽，今年卻冷冷清清。黃金地區街舖短租狂劈至相等於長約一成半的租金，反映市道何其艱難。過了春節後，有多少中小企業可以留低？有多少打工仔能保住飯碗？這些問題令人不寒而慄。

正當全球各主要央行都在積極減息放水支持經濟，誠如香港銀行家所言，美國明年再減息機會不大，香港的存款利率亦已接近零，最優惠利率已減無可減，顯見在貨幣政策上能刺激經濟的空間實在有限。靠銀行放貸支持中小企，但銀行打開門口做生意，亦要考慮風險與回報。說到底，維持良好營商環境的責任在政府，若然社會動盪問題未解決，不但政策施行舉步維艱，與競爭對手的形勢亦會此消彼長，抗逆事倍功半、競爭不戰而敗，也是必然結果。

香港經濟一沉不起，百業蕭條，外資放慢來港步伐，正是經濟加速衰退的重要原因，若不設法扭轉這個頹勢，後患無窮。事實上，多家外資機構已指出香港有走資迹象。雖然外資沽售香港資產、本地人開設離岸銀行戶口，不一定即時將全部資金撤離，但客觀上大規模的走資條件正逐漸形成。如今投資者在觀望香港局勢是否能穩定下來，若來季尚未見有明顯改善，甚而進一步惡化，走資必如洪水猛獸般到來。

所謂「知人者智，自知者明」。如今香港的紛爭正源於不自知。過去香港經濟受惠於內地資金及內地旅客到來，今年苦況不用多說。當明年起中國加大對外開放金融市場，並加強珠三角沿岸城市的金融產業戰略發展，香港金融業是否還可以「客似雲來」？政府繼續漠視裏裏外外的變化，倒行逆施，香港經濟還剩甚麼？

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