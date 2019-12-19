Apple重注押印度 將是下一個中國市場嗎？

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)面對iPhone在中國市場逐漸退色之際，正全力進攻同樣人口眾多的印度市場。

報道指，隨着平價版的iPhone SE2(或iPhone 9)於明年首季推出，Apple預期可在多個新興市場攫取更大的市場份額，其中，已開闢本土生產線的印度將是重中之重。

事實上，多個蘋果生產鏈供應商近期都在加大印度的生產設備投資，更反映出未來iPhone銷售的布局。其中，充電器及適配器供應商Salcomp未來5年將將投資200億印度盧比加大產能。

Rising Stars的主要業務為生產手機、通訊工具及電子產品連同相關軟件專利及程式。

鴻海旗下公司目前已在印度代工生產上一代的iPhone XR，稍後今代的iPhone 11亦會開始在該廠投產。

報道指，Apple預期在2020年iPhone的出貨量將增長3%，至1.97億部，期望推動營收增長至1,470億美元。

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