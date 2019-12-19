【代理寒冬】美聯集團發盈警 料今年轉虧
2019年12月19日 22:25
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美聯集團(01200)發盈警，預期截至2019年11月30日止11個月股東應佔綜合淨虧損約2,500萬港元，並預期今年由盈轉虧。去年全年股東應佔溢利5,800萬元。
公司指，受到全球經濟不明朗及香港經濟氣氛備受打擊等不利因素影響，導致今年下半年本地住宅物業市場銷售活動比上半年顯著減少。儘管旗下的「美聯物業」錄得盈利，惟全資擁有的「香港置業」經營表現欠佳，構成淨虧損的重大部分。
此外，同系的美聯工商舖(00459)亦發盈警，指集團初步審閱今年首11個月的未經審核綜合管理帳目，期內錄得淨虧損約1,200萬元，預期今年全年會盈轉虧。
該公司解釋，預期淨虧損主要歸因於全球經濟不明朗及香港經濟氣氛備受打擊。本港非住宅物業之成交金額及成交量於2019年首11月對比2018年同期顯著下跌之際，物業市場價格下跌導致重估集團首11個月所持有之投資物業的公允值時錄得減值。
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