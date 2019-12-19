【代理寒冬】美聯集團發盈警　料今年轉虧

公司指，受到全球經濟不明朗及香港經濟氣氛備受打擊等不利因素影響，導致今年下半年本地住宅物業市場銷售活動比上半年顯著減少。儘管旗下的「美聯物業」錄得盈利，惟全資擁有的「香港置業」經營表現欠佳，構成淨虧損的重大部分。

該公司解釋，預期淨虧損主要歸因於全球經濟不明朗及香港經濟氣氛備受打擊。本港非住宅物業之成交金額及成交量於2019年首11月對比2018年同期顯著下跌之際，物業市場價格下跌導致重估集團首11個月所持有之投資物業的公允值時錄得減值。

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