夜市UPDATES：美股續揚納指破頂　港夜期仍低水

美股周四早市繼續靠溫，道指目前報28,302點，升63點或0.22%；標指報3,196點，升5點或0.18%；納指再破頂，目前報8,845點，升17點或0.20%。港股期指夜市隨外圍低位反彈，目前報27,790點，仍跌14點，低水10點。

美眾議院正式通過對特朗普的彈劾案，但對市場影響似乎不大。值得留意的是，儘管自上周五以來美國股市接連創歷史新高，但實際漲幅有限，這期間標指僅上漲0.7%。分析師表示，市場上漲動力不足，可能是因為貿易協議尚未正式簽署，並且還缺乏具體細節。

各國貨幣政策方面，英國央行維持關鍵利率在0.75%不變，符合市場預期。瑞典央行宣布將該國主要利率上調0.25%，為該行自2015年2月以來的首次加息，這同時也標誌着瑞典央行正式結束了實行了近5年的負利率政策。

歐洲貨幣政策未見意外，歐股個別發展，英股升0.29%；德股跌0.37%；法股跌0.05%。

【22:30】美國總統特朗普遭彈劾未有嚴重打擊金融市場，美股今早段回穩，道指升79點，報28,318點；納指破頂，升22點，報8,850點；標指升5點，報3,196點。

外電報道，捲入馬來西亞國營一馬發展基金(1MDB)洗錢案的高盛，接近與美國司法部達成協議，高盛將支持略低於20億美元罰款，並認罪及接受合規盛管，以結束刑事調查。高盛股價早段升0.14%至230.77美元。

波音公司宣布737 Max暫時停產後，遭評級機構穆迪將其信貸評級調低一級至A3，較垃圾級別高四級，稱事件不但增加項目成本及要向航空公司賠償，對波音潛在聲譽的風險可能大過財務影響。波音股價早段升0.85%至333.49美元。

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