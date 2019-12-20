東方日報B1：滙豐梁兆基料全球低息多三年

環球經濟增長前景黯淡，各國央行頻頻減息刺激經濟。滙豐銀行亞太區顧問梁兆基接受專訪時指出，亞洲區經濟深受中美貿易戰影響，未來數年增長緩慢，同時歐洲前景亦未明朗，料全球低息環境將持續至2022年。

中美貿易糾紛牽連環球經濟，至今持續近兩年。梁兆基認為，貿易戰對中國及亞洲影響較大，並導致全球供應鏈重組，過程或需時三至五年，並拖累各地生產步伐，料未來兩至三年亞洲區經濟將維持緩慢增長。

另邊廂，歐洲經濟仍弱，他指，儘管英國脫歐幾成定局，惟相信歐洲及英國需要較長時間，才能消化脫歐協議及影響。由於各地前景未明朗，預計低息環境最少維持至2022年。

美國經濟表現則有另一番景象，年內經過三次減息後出現復甦迹象，美國聯儲局最近一次議息更決定維持利率不變。梁兆基指出，美國經濟受貿易戰影響相對輕微，料明年表現可望維持平穩，當地失業率保持低企，通脹水平亦未對聯儲局造成壓力。由於缺乏減息理據，預計明年美國利率最可能「按兵不動」。

他並指，美國總統大選將於明年11月舉行，成為全年焦點，根據過往經驗，聯儲局期內普遍維持利率於中性平穩水平，以免影響選情。

環球低息環境持續，年內香港銀行的最優惠利率(P)亦隨之下降，滙豐於上月帶頭減息八分之一厘，活期儲蓄存款利率亦降至0.001厘。不過，梁氏坦言，即使美國明年下調利率，該行亦再無減息空間。由於目前港元活期儲蓄利率近乎零息，而且負利率於香港難以實行，認為社會「接受唔到」，意味着儲蓄利率已減無可減。

他解釋，若該行降低最優惠利率，同時維持儲蓄利率不變，將會壓縮息差水平，影響銀行盈利能力。再者，調節有關利率時，亦存在其他商業考慮，例如對資產負債表及產品定價影響等等。

值得留意的是，近月港元拆息節節上揚，港美息差持續出現「倒掛」現象，即港元利率高於美元利率。據財資市場公會資料，昨日一個月期港元拆息升至2.71厘，創逾一個月高位，並較同期美息高出近一厘，至於兩個月期以上的港元拆息，亦全數企穩2.4厘以上。

梁氏指出，於聯繫匯率制度下，港美息率理應趨近。不過，近月適逢香港有大型新股招股，加上年結臨近，市場對資金需求大增。銀行為響應政府政策，亦留存更多銀彈借貸予中小企業，使減少拆出資金予同業的意欲，推高港元拆息。他預計，農曆新年過後，港元拆息將會逐漸回落，再度貼近美元拆息水平。

香港社會動盪持續數月，期內資金外流消息不絕，除新加坡的外幣存款於反修例風波期間持續增加外，近日英國央行英倫銀行更披露，自4月起約有50億美元資金從香港投資基金撤出，令走資議題再惹關注。

梁氏不否定香港存在走資風險，承認於該行開設離岸戶口的客戶有所增加，惟未見實際搬錢行動，相信客戶普遍僅抱持「買個保險」心態。同時，銀行體系結餘及港元存款至今未見跌勢，加上港元匯價偏強，均顯示沒有走資迹象，認為拆息高企與走資無關。

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