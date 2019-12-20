趙文傑：港股集資地位暫難取代

香港近年在全球新股集資市場的地位可謂舉足輕重。

不足兩個星期，大家將揮別二○一九年。回顧港股今年表現，大致上可用「波幅大過升幅」來形容。恒生指數由去年底的25,800點水平起步，隨後連升四個月，一度重返三萬點水平。然而，當股民憧憬恒指會否衝破一八年初的歷史高位時，中美貿易關係卻傳出壞消息，令恒指一度打回至25,000點之下。雖然現時回穩至27,800點水平，較去年底漲逾7%，但與美股比較卻肯定大為失色。

雖然二級市場表現缺乏亮點，惟香港的新股市場仍非常活躍，集資能力冠絕全球。資料顯示，香港今年約有160家企業上市，按年減少22%，不過當中主板上市數目卻創下145宗的新高，故整體上市數目減少主要是創業板的成功申請數目下降。全年集資額大約3,105億元，按年增長8%，主要受惠於兩大巨無霸阿里巴巴（09988）及百威亞太（01876）於下半年順利掛牌。

跟隨香港交易所（00388）之後的第二大集資地，卻是令人意想不到的沙特證券交易所，原因是受惠大型新股沙特阿美的上市，該巨擘當年亦曾考慮來香江掛牌；至於美國納斯達克交易所及內地上海證券交易所，分別位列第三及第四位。

香港近年都能成為全球新股集資額最高之地，原因是阿里巴巴五年前因同股不同權的關係決定棄港赴美，港交所便逐步放寬相關限制。在新上市條例的吸引下，不少從事科技、媒體和電訊業的企業，以及一些尚未有盈利及收入的生物科技公司選擇來港上市。此外，香港上市的機制健全並不斷優化，正符合不少內地企業的口味；反觀內地上市審批流程複雜，加上政策難以預測，很多企業等待多年仍未知上市之日，故香港新股市場於這方面佔盡優勢。

對於近期市場最火熱的話題是澳門能否取代香港成為金融中心，筆者認為在澳門建立一套優於香港的金融基建根本是不可能，即使澳門落實發展金融業，未來定必會在香港尋找相關人才，對香港反而會有更多機遇呢！

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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