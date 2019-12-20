美股收市：3大指數齊破頂　道指升137點

美國總統特朗普遭彈劾未有嚴重打擊金融市場，美股周四上漲，3大指數齊創收市新高。道指收報28,376點，升137點或0.49%；標指收報3,205點，升14點或0.45%；納指收報8,887點，升59點或0.67%，連升7日。

外電報道，捲入馬來西亞國營一馬發展基金(1MDB)洗錢案的高盛，接近與美國司法部達成協議，高盛將支持略低於20億美元罰款，並認罪及接受合規盛管，以結束刑事調查。高盛股價全日跌0.22%。

波音公司宣布737 Max暫時停產後，遭評級機構穆迪將其信貸評級調低一級至A3。波音股價收市上漲0.82%。

各國貨幣政策方面，英國央行維持關鍵利率在0.75%不變，符合市場預期。瑞典央行宣布將該國主要利率上調0.25%，為該行自2015年2月以來的首次加息，這同時也標誌着瑞典央行正式結束了實行了近5年的負利率政策。

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