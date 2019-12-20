【外匯點評】歐元雖難大升但可博反彈

自進入第四季後、即10月1日以來，美匯指數創下今年新高位99.7後就反覆回落，一度跌至12月12日才從96.60水平出現反彈，整個第四季下跌近3.2%；而自12月以來更加速下跌，並一度貶值2.07%。自從12月15日中美雙方達成首階段共識後，臨近聖誕假期，預期在2019年餘下的交易日，交投會慢慢轉趨淡靜，暫時難以走出單邊行情。

近日港匯出現急升的情況，自12月11日起一度從了弱方7.83水平急升至7.78水平，不過同一時間美匯指數其實並未出現急跌，目前仍在97.3水平徘徊，市場解讀為臨近年尾的結算需求，亦因為美國聯儲局確認未來一年未有加息計劃，而令美國及香港息差未有進一步拉闊，更有陰謀論指《香港人權及民主法案》令資金回流香港。

不論以上哪個才是真正港匯轉強原因，要留意目前美匯指數正在反彈但港匯強，即港匯比美元更強，短線7.7820該會出現技術性反彈，不過要是港匯反彈未有升回7.8160以上並重新下跌，就需要擔心港元出現轉勢情況甚至美匯指數亦確認由升轉跌。若美匯指數持續下跌，相信一方面符合美國總統特朗普希望美元轉弱的預期，不過特朗普不明白，一旦美元太弱，聯儲局就有壓力需要重新加息去防止美元進一步下跌。

要美匯指數下跌，另一個重要動力來自歐元兌美元。歐元區公布的今年最後一組PMI數據總體疲軟，但服務業保持擴張。歐元區12月製造業PMI初值錄得45.9，連續10個月處於萎縮區間，不過12月服務業PMI則創4個月以來最高。

技術上，歐元兌美元自10月初創下今年新低1.0870後反覆反彈，更分別於11月底先後兩次在1.0980築成小雙底，不過由於在經濟數據及貨幣政策上都未有亮點，歐元始終未有成功突破1.1200，在整個反彈勢頭中跑輸給英鎊。

不過，總括而言，歐元兌美元跟英鎊一樣已成功打底，短期內要再創新低有一定難度，因此中線仍建議待調整至1.1080至1.1100仍可以趁低吸納歐元，以跌穿1.0980止蝕，首要條件及目標乃1.1200，一旦有幸升穿，最終反彈會以1.1400至1.1450為目標。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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