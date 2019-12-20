【市前重點睇】美股再創新高　布油升上66.5美元

美匯指數報97.37；離岸人民幣(CNH)窄幅上落，曾高見6.9983；港匯處7.7938；美元兌日圓徘徊於109.39；英鎊見1.3014，歐元報1.1123。金價受制1,480美元。布油高位見66.78美元，紐油報61.04美元。道指期貨變動不大。

●美國財長姆紐欽接受外國傳媒訪問時稱，中美首階段貿易協議將於明年1月初簽署，又指該協議將有明確文本並妥善翻譯，不接受重新談判。

●世界銀行：新興國家及發展中經濟體的債務相當於GDP的170%，決策者須迅速加強對潛在金融衝擊的保護。

●墨西哥央行減息0.25厘，指標利率降至7.25厘，符預期。

●港股ADR指數收報27,769點，跌31點。

●即月恒生指數夜期收報27,879點，升75點，高水79點，成交13,558張。

●美國10年期國債孳息率升0.35點子，報1.9204厘。

●紐約期油收報每桶61.22美元，升0.29美元或0.48%；布蘭特期油收報每桶66.54美元，升0.37美元或0.56%。

●紐約期金收報每安士1,484.4美元，升5.7美元或0.4%，創自12月3日以來收市新高。

●英國富時100指數收報7,573點，升33點或0.44%；德國DAX指數收報13,211點，跌10點或0.08%；法國CAC指數收報5,972點，升12點或0.21%。

●內地料2020年經濟下行壓力更大，要做好「六穩」，包括穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，保持經濟運行在合理區間。

●Nike上季每股盈利70美仙，按年升32%，超出市場預期的58美仙；惟股價在盤後交易時段跌逾2.5%。

●內房撲水！富力折讓7%配股籌逾37億元，周五復牌。

●港交所料今年再膺全球IPO集資王，十年六度稱冠。

●首次減持！港交所行政總裁李小加沽港交所持股，套現1.66億元。

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