【市前重點睇】美股再創新高 布油升上66.5美元
2019年12月20日 07:42
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美匯指數報97.37；離岸人民幣(CNH)窄幅上落，曾高見6.9983；港匯處7.7938；美元兌日圓徘徊於109.39；英鎊見1.3014，歐元報1.1123。金價受制1,480美元。布油高位見66.78美元，紐油報61.04美元。道指期貨變動不大。
●外媒報道，美國參議院投票通過融資法案，將遞交給總統特朗普，他需於本周五前將簽署該法案，以避免聯邦政府停擺。https://bit.ly/2Q1KuUu
●美國財長姆紐欽接受外國傳媒訪問時稱，中美首階段貿易協議將於明年1月初簽署，又指該協議將有明確文本並妥善翻譯，不接受重新談判。
●世界銀行：新興國家及發展中經濟體的債務相當於GDP的170%，決策者須迅速加強對潛在金融衝擊的保護。
●英倫銀行維持關鍵利率在0.75%不變，符合市場預期。另外，市傳英國或周五公布下任央行行長人選，據外媒指，現任英國金融行為監管局局長Andrew Bailey將成繼任人。https://bit.ly/35BxU4K
●墨西哥央行減息0.25厘，指標利率降至7.25厘，符預期。
●美股三大指數齊創收市新高。道指收報28,376點，升137點或0.49%；標指收報3,205點，升14點或0.45%；納指收報8,887點，升59點或0.67%，連升7日。https://bit.ly/2PEaLcj
●港股ADR指數收報27,769點，跌31點。
●即月恒生指數夜期收報27,879點，升75點，高水79點，成交13,558張。
●美國10年期國債孳息率升0.35點子，報1.9204厘。
●紐約期油收報每桶61.22美元，升0.29美元或0.48%；布蘭特期油收報每桶66.54美元，升0.37美元或0.56%。
●紐約期金收報每安士1,484.4美元，升5.7美元或0.4%，創自12月3日以來收市新高。
●英國富時100指數收報7,573點，升33點或0.44%；德國DAX指數收報13,211點，跌10點或0.08%；法國CAC指數收報5,972點，升12點或0.21%。
●內地料2020年經濟下行壓力更大，要做好「六穩」，包括穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，保持經濟運行在合理區間。
●Apple重注押印度，將是下一個中國市場嗎？https://bit.ly/36WOz37
●Nike上季每股盈利70美仙，按年升32%，超出市場預期的58美仙；惟股價在盤後交易時段跌逾2.5%。
●今年亞太區上市公司「派息王」...係佢！https://bit.ly/2PFbKJm
●接軌內地！人民銀行推動澳門民生支付「互聯互通」。https://bit.ly/2s6rsEh
●內房撲水！富力折讓7%配股籌逾37億元，周五復牌。
●港交所料今年再膺全球IPO集資王，十年六度稱冠。
●【進軍海外】領展收購澳洲悉尼物業，涉逾36億元。https://bit.ly/2tAURXL
-領展：非睇淡香港，續覓新地方併購。https://bit.ly/2s3XalF
●首次減持！港交所行政總裁李小加沽港交所持股，套現1.66億元。
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