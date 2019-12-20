【股民熱話】美國總統遭彈劾　對股市影響幾何？

美國眾議院周三(18日)辯論兩項針對總統特朗普的彈劾條款，表決通過濫用職權及妨礙國會調查的指控，令特朗普成為美國史上第3位被正式彈劾的總統。下一個步驟，乃美國參議院下月初將展開彈劾審訊。但由於參議院由共和黨控制，故被彈劾下台的機會不大。

到底美國總統遭彈劾，股市會點表現？回顧美國歷史，有兩名總統曾遭正式彈劾，包括1868年的詹森和1998年的克林頓，特朗普算是第三人。至於1974年尼克森亦曾面臨被彈劾，但正式啟動程序前，其已率先請辭。

回看1998年9月美國獨立檢察官公布對克林頓的調查報告前一個半月，美股曾重挫一成，而同年10月眾議院正式展開彈劾程序，美股再跌近半成，可到了翌年2月，克林頓被宣告無罪時，美股已收復失地，由啟動彈劾到宣告無罪期間，美股累升兩成。至於美國史上第一位遭彈劾的總統乃詹森，1868年2月眾議院投票通過彈劾，惟同年5月以成功避過彈劾案。

眼前特朗普能否避過一劫，以目前參議院為共和黨控制，要取得三分之二票數才能通過彈劾，故理論上特朗普被彈劾下台的機會不大，而這單一因素不見得對當前高企的美股造成太大威脅，故短線不用過慮。

但當然特朗普亦要取得黨內人士的支持，其關鍵之一是處理好中美貿易問題。中美正就首階段貿易協議制訂詳情，雙方討價還價，未到最後一刻，難說真的能達成一紙協議，惟這足以影響明年特朗普競選連任的選情，未來一個月將逐漸明朗化，就擔定櫈仔等睇戲！

港股方面，雖然昨日(19日)市況回軟，相信只是借消息作整固，只要企穩27,500點樓上，後市展望不用悲觀，中資金融股及新經濟股有望跑出。

東方產經專欄作者 帥哥

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