【專家點評】古勝：手機設備股要抖一抖

美國總統特朗普成為第三位被正式啟動彈劾過程的總統，消息引發港股回吐，恒指回試27,700點水平承接，惟觀乎交投表現，沽壓並不大，仍維持大漲小回之格。更何況，以共和黨在參議院佔席位較多，相信最終參議院通過彈劾的機會並不大，港股只是乘機震震倉，意味後市仲有上升空間。

東方產經專欄作者 古勝

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