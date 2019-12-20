【專家點評】古勝：手機設備股要抖一抖
2019年12月20日 09:00
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美國總統特朗普成為第三位被正式啟動彈劾過程的總統，消息引發港股回吐，恒指回試27,700點水平承接，惟觀乎交投表現，沽壓並不大，仍維持大漲小回之格。更何況，以共和黨在參議院佔席位較多，相信最終參議院通過彈劾的機會並不大，港股只是乘機震震倉，意味後市仲有上升空間。
不過，論板塊，手機設備股確有回軟迹象。周四(19日)瑞聲科技(02018)一度低見64.8港元、舜宇光學(02382)一度低見140.7元、丘鈦科技(01478)更一度低見12.8元。相信短線獲利沽壓仍有待消化，資金會轉換炒作對象。
反觀醫藥股繼一線股起動後，二、三線股亦整裝待發。周四輪到聯邦製藥(03933)股價升逾8%；長江生命科技(00775)高見0.93元，升幅16%。短線不妨順勢留意上海醫藥(02607)，近月股價由14元邊起步，近日已返抵15元樓上，回吐守14.8元，是浪目標叩16元關，穿14.4元止蝕。
東方產經專欄作者 古勝
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