港股續受制兩萬八關　阿里創新高　領展升破80元

港股好淡爭持，恒生指數高開後曾倒跌59點，低見27,740點，之後由低位抽升逾200點，惟逼近兩萬八關又打回頭，暫升不足百點，於27,800點水平整固。國企指數升約30點，於萬一關上落，主板成交230億港元。

阿里巴巴曾升1.2%，創207.4元上市新高，暫維持1%升幅，市值漲至4.43萬億元。騰訊先升後跌，最新報374.8元，跌0.2%；美團點評跌0.5%；小米集團靠穩。

領展收購澳洲悉尾物業，首次進軍海外，股價曾升2.8%，高見81.15元，暫企80元樓上，是表現最佳藍籌。

其他地產股亦受帶動，新世界發展、長實及恒隆地產升逾1%；新鴻基地產升0.8%。藍籌內房股都有買盤，華潤置地、中國海外及碧桂園升1.1%至1.9%。

三大內地電訊股做好，中國移動及中國聯通升1.9%；中國電信升1.3%。電訊設備股則普遍下跌，舜宇光學跌近1%；丘鈦科技及比亞迪電子跌1.6%及1.1%；中興通訊跌0.8%。瑞聲科技升近1%。

【09:21】騰訊友邦做好 滙豐偏軟

美股再創新高，港股開市缺乏方向。恒生指數升34點，報27,834點；國企指數低開2點，報10,983點。

重磅藍籌窄幅上落，騰訊升0.6%報378港元；友邦保險升0.3%；中國移動跌0.2%；滙豐控股及工、中、建三大內銀股跌0.3%；中國平安跌0.4%。

阿里巴巴升0.1%報205元；小米集團升1.5%，報10.52元；美團點評跌近1%，報102.5元。

領展收購澳洲悉尾物業，首次進軍海外，股價升0.6%，報79.4元。

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