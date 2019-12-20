魚缸通：臨年尾散戶急急沽貨等過年
2019年12月20日 09:41
東網電視更多新聞短片
恒指周五早上升近150點，升穿27,900點。臨近年尾，即將收爐，散戶普遍唔敢大手入貨，主要都係抽新股、短炒同沽貨。
致富證券私人投資部資深副總裁Tony話，散戶見新股升幅不俗，所以都積極抽新股，物管股寶龍商業管理（09909）以及科網新股赤子城科技（09911）都好受大家歡迎。
除咗新股之外，松齡護老集團（01989）連續幾日有升幅，所以好多散戶都喺0.9元買入，博佢升到1.25蚊左右，賺返少少錢就收爐。不過，股份突然喺周五早上中途停牌。
佢話，受中美貿易戰影響，騰訊控股（00700）沉寂咗一排，散戶見佢最近有啲升幅，十分睇好佢，喺360蚊入注，依家都已經賺咗唔少喇。
佢仲話，恒指喺28,000點邊緣上落，散戶大多買熊證。加上個市由26,000點升到近28,000點，已經喺幾個月內升咗2,000點，相信今年內都唔會衝破28,000點關口，所以散戶都開始沽貨，袋返啲現金過年，留返2020年再博過。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻clic入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。