魚缸通：臨年尾散戶急急沽貨等過年

恒指周五早上升近150點，升穿27,900點。臨近年尾，即將收爐，散戶普遍唔敢大手入貨，主要都係抽新股、短炒同沽貨。

致富證券私人投資部資深副總裁Tony話，散戶見新股升幅不俗，所以都積極抽新股，物管股寶龍商業管理（09909）以及科網新股赤子城科技（09911）都好受大家歡迎。

除咗新股之外，松齡護老集團（01989）連續幾日有升幅，所以好多散戶都喺0.9元買入，博佢升到1.25蚊左右，賺返少少錢就收爐。不過，股份突然喺周五早上中途停牌。

佢話，受中美貿易戰影響，騰訊控股（00700）沉寂咗一排，散戶見佢最近有啲升幅，十分睇好佢，喺360蚊入注，依家都已經賺咗唔少喇。

佢仲話，恒指喺28,000點邊緣上落，散戶大多買熊證。加上個市由26,000點升到近28,000點，已經喺幾個月內升咗2,000點，相信今年內都唔會衝破28,000點關口，所以散戶都開始沽貨，袋返啲現金過年，留返2020年再博過。

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