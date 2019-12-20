【即市分析】中手游走勢愈升愈有
2019年12月20日 10:00
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東方產經專欄作者桃桃：中手游(00302)於11月初上市，連升3日曾高見4.49元，其後反覆回落，該股月初重越上市價2.83元後，股價逐級上，現價企穩10日、20日線上，形態似足圓底，走勢向好。
據伽馬數據發布《2019中國遊戲產業年度報告》，料今年中國遊戲市場實際銷售收入2,330.2億元人民幣，按年增近9%，而集團作為內地IP遊戲營運商及發行商，早前有份入圍國內新一批遊戲版號名單，料可分一杯羹。
近日又出資1.63億元人民幣，夥拍國宏嘉信、天使投資引導基金及深圳聖忻合組企業，投資戰略新興行業，拓展新收入來源，利好盈利前景。建議3.1元邊小注入市，短線博見3.5元，向下穿2.9元止蝕。
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