進軍中國！傳貝萊德淡馬錫夥建行設合資公司

中國政府積極擴大金融業開放，放寬外資持有財富管理合資企業限制。外媒引述知情人士稱，全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)和新加坡主權基金淡馬錫，與中國建設銀行達成非約束性協議，並會持有新合資公司的多數股權。交易仍需獲得監管部門批准。

兩家投資公司與建行財富管理業務簽署了諒解備忘錄，根據安排將開發並銷售針對中國投資者的產品。據悉，貝萊德正在中國尋求機會，並為首次進行此類安排。

貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)曾表示，希望公司成為中國領先的資產管理公司之一，並認為中國為公司帶來龐大的增長機會。截至去年底，貝萊德管理的資產中約7%來自亞太地區。

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